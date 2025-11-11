روسيا: الاعتقاد بإمكانية انتصار أوكرانيا في الحرب مجرّد وهم

أعلنت روسيا، أمس، أنها سيطرت على ثلاث قرى جديدة في شرق أوكرانيا، معتبرة أن الاعتقاد بإمكانية انتصار أوكرانيا في الحرب مجرّد وهم.

وتواصل موسكو الضغط مستغلةً تفوقها العددي والتسليحي على طول جبهة القتال الواسعة، لكن المكاسب الميدانية التي حققتها كانت بطيئة ومُكلفة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش استولى على قريتَي سلودكي ونوفه في منطقة زابوريجيا، وقرية غناتيفكا في منطقة دونيتسك.

من جانبه، أكّد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن «الأوروبيين يعتقدون أن بإمكان أوكرانيا الانتصار في الحرب وضمان مصالحها بالوسائل العسكرية»، وأضاف في اتصال مع صحافيين: «هذا أكبر وهم غرق فيه نظام كييف، الوضع على الجبهة يشير إلى عكس ذلك»، مشدداً على أن الحرب لن تنتهي إلا «عندما تحقق روسيا الأهداف التي حددتها في البداية».

وتصر موسكو على أنها تحارب من أجل حماية الناطقين بالروسية في شرق أوكرانيا، لمنع حلف شمال الأطلسي (الناتو) من التمدد شرقاً، وإطاحة «النازيين الجدد» من السلطة في أوكرانيا، وهي جميعها مبررات رفضتها كييف مع شركائها الغربيين على اعتبار أنه لا أساس لها.

ويقول هؤلاء إن النزاع الذي أودى بعشرات الآلاف وتحوّل إلى أكبر نزاع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية ليس إلا محاولة توسعية روسية.

وتعطّلت جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق سلام، ورفضت موسكو الدعوات إلى الموافقة على وقف إطلاق النار والتخلي عن مطالبها.

وذكر مسؤولون روس بأنهم لن يبحثوا إيقاف الهجوم إلا إذا انسحبت أوكرانيا بالكامل من منطقة دونباس (شرق) وامتنعت عن الحصول على الدعم العسكري الغربي.

وترى كييف أن هذه المطالب غير مقبولة وتُمثّل رضوخاً لموسكو وتتركها بالتالي عرضة لمزيد من الهجمات الروسية.

وذكر بيسكوف أن روسيا تتقدم على الجبهة ولن تتوقف.

إنهاء الحرب

وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أنه يريد أن تنتهي الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، لكن جهود حل الأزمة تعثرت.

جاء ذلك في تصريح لبيسكوف، رداً على تصريح أدلى به ترامب، الجمعة الماضية، قال فيه: «أعتقد أننا متفقون على أن الحرب ستنتهي في المستقبل غير البعيد»، وذلك خلال اجتماع مع رئيس وزراء المجر.

وأعاد بيسكوف في إفادة صحافية تأكيد موقف الكرملين المتمثّل في أن الحرب يمكن أن تنتهي بمجرد أن تحقق روسيا أهدافها، مع تفضيل تحقيق ذلك بالوسائل السياسية والدبلوماسية، وقال: «لكن الأمر معلق حالياً، والأوضاع تتسم بالجمود، وهذا ليس بسببنا»، وألقى بمسؤولية ذلك على أوكرانيا.

وترفض أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون اتهامات موسكو بإعاقة جهود السلام، ولم تُعقد أي محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا منذ 23 يوليو الماضي.

انقطاع الكهرباء

من جهة أخرى، قالت السلطات الأوكرانية إن الملايين من سكان أوكرانيا تضرروا من انقطاع الكهرباء، أمس، في أعقاب هجمات روسية على البنية التحتية للطاقة مطلع الأسبوع.

وأعلنت شركة «أوكرينيرجو» انقطاعات للتيار الكهربائي في مناطق عدة، بعد هجوم موسكو على مواقع الطاقة والتدفئة قبل حلول الشتاء.

بدوره، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في رسالة مصورة، مساء أول من أمس: «حالياً، في معظم المناطق تعمل فِرَق الإصلاح ومزودو خدمات الطاقة والعاملون في البلديات على مدار الساعة.. الجميع يشارك».

وأضاف: «أعمال الصيانة مستمرة، على الرغم من أن الوضع صعب، يعمل الآلاف على استقرار النظام وإصلاح الضرر»، وفي مدينة خاركيف، ثانية أكبر المدن الأوكرانية، استأنف مترو الأنفاق عمله، أمس، بعد توقف لمدة يومين بسبب انقطاع الكهرباء.

الكرملين: تقارير استبعاد لافروف كاذبة

أكّد الكرملين، أمس، أن سيرغي لافروف يمارس مهام وزير خارجية روسيا كالمعتاد، وتقارير استبعاده كاذبة، مقترحاً أن يتجاهل الناس تكهنات وردت في وسائل إعلام غربية، تفيد بأنه ربما لم يعد من المفضلين لدى الرئيس فلاديمير بوتين.

وكان لافروف (75 عاماً)، وهو دبلوماسي مخضرم من الحقبة السوفييتية، ومعروف بأسلوبه القوي في التفاوض، غاب عن اجتماع مهم في الكرملين، الأسبوع الماضي، كان يحضره عادة.

واختار بوتين شخصاً آخر لحضور قمة «مجموعة العشرين» في جنوب إفريقيا في وقت لاحق من الشهر الجاري، وهو الدور الذي كان لافروف يقوم به من قبل.

ونفى الكرملين، الجمعة الماضية، تكهنات عن أن لافروف أصبح من غير المرغوب فيهم لدى بوتين، بعد أن توقفت جهود تنظيم قمة بين الرئيس الروسي ونظيره الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي.