توجيه اتهام جديد لرئيس كوريا الجنوبية السابق

وجّه مدّعون عامون في كوريا الجنوبية، أمس، اتهامات جديدة للرئيس السابق، يون سوك يول، بينها مساعدة العدو، بزعم أنه أمر بتحليق طائرات مُسيّرة فوق كوريا الشمالية، لتعزيز مساعيه لإعلان الأحكام العرفية.

وأعلنت كوريا الشمالية، العام الماضي، أنها «أثبتت» أن الجنوب أرسل طائرات مُسيّرة لإلقاء منشورات دعائية فوق عاصمتها بيونغ يانغ، وهو ما لم تؤكده سيؤول.

وفتح الادعاء العام تحقيقاً خاصاً هذا العام، للنظر في ما إذا كان إرسال الطائرات المُسيّرة محاولة غير قانونية من يون لاستفزاز الشمال، واستغلال رد فعله ذريعةً لإعلان الحكم العسكري.