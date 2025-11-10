واشنطن تعلّق عقوبات "قيصر" على سورية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعليق العقوبات المفروضة على سورية بموجب قانون قيصر، في خطوة لا تشمل التعاملات التي ترتبط بروسيا أو إيران أو أي جهات خاضعة للعقوبات الأميركية.

جاء الإعلان بعد اجتماع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والسوري أحمد الشرع الذي يزور واشنطن، بالبيت الأبيض، في وقتٍ أكّد فيه ترامب أن "تقدماً كبيراً تحقق في الملف السوري"، مضيفاً: "أعتقد أن الشرع يبلي بلاءً حسناً، وهو رجل قوي، وتوافقت معه بشكل جيد جداً".