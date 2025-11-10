ترامب يلتقي الشرع في البيت الأبيض

استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض اليوم الاثنين في زيارة تتوج عاما مفصليا لسورية.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الاجتماع بين الزعيمين بدأ.

واستقبل ترامب الشرع في أول زيارة على الإطلاق يقوم بها رئيس سوري إلى البيت الأبيض، بعد ستة أشهر من أول لقاء بينهما في السعودية.

ووصل الشرع إلى البيت الأبيض دون ضجة مثلما يحدث مع زيارات القادة الأجانب. ودخل من مدخل جانبي لم يره الصحفيون، بدلا من الباب الرئيسي للجناح الغربي حيث كانت تنتظره الكاميرات.

ومن المرجح أن يكون الأمن على رأس المناقشات في الاجتماع اليوم الاثنين.

وقبل أيام من الاجتماع، قال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض إن "تقدما كبيرا" تحقق في الملف السوري.

وأضاف "أعتقد أنه الشرع يبلي بلاء حسنا. إنها منطقة معقدة وهو رجل قوي، لكنني توافقت معه بشكل جيد جدا".

وقبل ساعات فقط من الاجتماع التاريخي، قال مسؤولان كبيران إن سورية أحبطت مؤامرتين منفصلتين لتنظيم" داعش"لاغتيال الشرع.