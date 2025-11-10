محكمة استئناف باريس تقرر الإفراج عن ساركوزي ووضعه تحت رقابة قضائية

وافقت محكمة الاستئناف في باريس، الأحد، على طلب الإفراج المبكر عن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الموقوف منذ 21 أكتوبر الماضي في سجن بباريس، بعد الالتماس الذي تقدم به محاموه.

وسيتم الإفراج عن ساركوزي مع وضعه تحت الرقابة القضائية، وفق قرار المحكمة، بحسب ما أوردت وفقاً لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس".

وخلال جلسة النظر في طلب الإفراج، كانت النيابة العامة قد أوصت أيضا بالإفراج المشروط برقابة قضائية عن ساركوزي الذي شارك في الجلسة عبر تقنية الفيديو من سجن لا سانتيه في باريس.

ساركوزي محتجز في سجن "لاسونتيه" منذ 21 يوماً، بعد الحكم عليه بالسجن النافذ 5 سنوات، في قضية "التمويل الليبي" لحملته الرئاسية.

وأصبح ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاماً، أول رئيس فرنسي سابق في التاريخ الحديث يُودع السجن، بعد إدانته في 25 سبتمبر الماضي.

وينفي الرئيس السابق، الذي حكم فرنسا من 2007 إلى 2012، ارتكاب أي مخالفة، ويقول إنه ضحية "مؤامرة" مرتبطة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.