"صحة" غزة تعلن تسلم جثامين 15 فلسطينيا من إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة في غزة أنها تسلّمت الاثنين جثامين 15 معتقلا فلسطينيا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي لعبت الولايات المتحدة دور الوساطة فيه.

وأكدت الوزارة التابعة لحركة حماس "استلام 15 جثمانا لشهداء تم الإفراج عنهم اليوم من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبواسطة منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 315 جثمانا".

وأعيدت هذه الجثامين غداة استلام إسرائيل رفات الملازم هدار غولدين الذي كان قتل في حرب غزة عام 2014.