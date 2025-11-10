الكرملين: تقارير استبعاد لافروف من وزارة الخارجية كاذبة

قال الكرملين اليوم الاثنين إن سيرجي لافروف يمارس مهام وزير خارجية روسيا كالمعتاد واقترح أن يتجاهل الناس تكهنات وردت في وسائل إعلام غربية تفيد بأنه ربما لم يعد من المفضلين لدى الرئيس فلاديمير بوتين.

وغاب لافروف (75 عاما)، وهو دبلوماسي مخضرم من الحقبة السوفيتية معروف بأسلوبه القوي في التفاوض، عن اجتماع مهم في الكرملين الأسبوع الماضي كان يحضره عادة. واختار بوتين شخصا آخر لحضور قمة مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا في وقت لاحق من الشهر، وهو الدور الذي كان لافروف يقوم به من قبل.

ونفى الكرملين يوم الجمعة تكهنات عن أن لافروف أصبح من المغضوب عليهم لدى بوتين بعد أن توقفت جهود تنظيم قمة بين الرئيس الروسي ونظيره الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي.