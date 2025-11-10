سورية أحبطت مؤامرتين لاغتيال الرئيس أحمد الشرع

كشف مسؤولان كبيران إن سورية أحبطت مؤامرتين منفصلتين لتنظيم "داعش" لاغتيال الرئيس أحمد الشرع، مما يضفي بعدا شخصيا على خطط الشرع للانضمام إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة لمحاربة التنظيم الإرهابي الذي يخوض معه مواجهات منذ فترة طويلة.

وقال المصدران حسب وكالة "رويترز"، وهما مسؤول من الشرق الأوسط ومسؤول أمني سوري، أن المؤامرتين اللتين استهدفتا الشرع جرى إحباطهما خلال الأشهر القليلة الماضية، مما يؤكد التهديد المباشر الذي يتعرض له الرئيس السوري.