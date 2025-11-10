مجلس الشيوخ الأميركي يتخذ الخطوة الأولى نحو إنهاء إغلاق الحكومة

اتخذ مجلس الشيوخ الأميركي في وقت متأخر من الخطوة الأولى نحو إنهاء إغلاق الحكومة، بعد أن وافقت مجموعة من الديمقراطيين المعتدلين على المضي قدما دون ضمان تمديد إعانات الرعاية الصحية، مما أثار غضب الكثيرين في كتلتهم الذين قالوا إن الأميركيين يريدون منهم مواصلة القتال.

وفي تصويت إجرائي أولي في سلسلة من المناورات الإجرائية المطلوبة، صوت مجلس الشيوخ بـ 60 صوتا مقابل 40 للانتقال نحو تمرير تشريع توافقي لتمويل الحكومة وإجراء تصويت لاحق على تمديد الإعفاءات الضريبية لـ قانون الرعاية الميسرة التي تنتهي في أول يناير.

وقد يستغرق الإقرار النهائي عدة أيام إذا اعترض الديمقراطيون وأخروا العملية.

ولا يضمن الاتفاق تمديد إعانات الرعاية الصحية، كما طالب الديمقراطيون على مدى ما يقرب من ستة أسابيع. وصوت زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر من نيويورك ضد المضي قدما في الحزمة، إلى جانب جميع زملائه الديمقراطيين باستثناء ثمانية.

وكسرت مجموعة من ثلاثة حكام سابقين - السيناتور جين شاهين من نيو هامبشاير، والسيناتور ماجي حسن من نيو هامبشاير، والسيناتور المستقل أنجوس كينج من مين - الجمود الذي دام ستة أسابيع يوم الأحد عندما وافقوا على التصويت للمضي قدماً بثلاثة مشاريع قوانين إنفاق سنوية من الحزبين وتمديد تمويل بقية الحكومة حتى أواخر يناير مقابل إجراء تصويت في منتصف ديسمبر على تمديد الإعفاءات الضريبية للرعاية الصحية.

ويشمل الاتفاق أيضا التراجع عن عمليات الفصل الجماعي للموظفين الاتحاديين من قبل إدارة ترامب منذ بدء الإغلاق في أول أكتوبر، كما سيضمن أن يتلقى الموظفون الاتحاديون متأخرات رواتبهم.

وسارع زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون إلى تأييد الصفقة ودعا إلى إجراء التصويت الفوري لبدء عملية الموافقة عليها بينما استمر الإغلاق في تعطيل الرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تهديد المساعدات الغذائية لملايين الأميركيين، وترك الموظفين الاتحاديين بدون أجر.

وقال ثون: "حان وقت العمل الآن".

وعند عودته إلى البيت الأبيض مساء الأحد بعد حضور مباراة لكرة القدم الأميركية، لم يذكر الرئيس دونالد ترامب ما إذا كان يؤيد الصفقة. لكنه قال: "يبدو أننا نقترب من إنهاء الإغلاق".