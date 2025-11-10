أميركا تعلّق استخدام طائرات الشحن من طراز «MD-11»

أمرت هيئة الطيران الفيدرالية الأميركية (إف إيه إيه) بتعليق استخدام كل طائرات الشحن من طراز «11-MD» لإجراء مراجعة للسلامة، بعد تحطم إحداها في ولاية كنتاكي أخيراً.

ويأتي القرار عقب انفجار طائرة «ماكدونل دوغلاس 11-MD» تابعة لأسطول شركة «يو بي إس- UPS» الأميركية للشحن، واشتعال النيران فيها إثر تحطمها بُعيد إقلاعها من مطار مدينة «لويفيل»، الثلاثاء الماضي، ما أسفر عن مقتل 14 شخصاً.

وأعلنت شركتا «يو بي إس» و«فيديكس» للشحن، الجمعة الماضية، تعليق استخدام هذا الطراز، بينما أوصت شركة «بوينغ» المالكة لـ«ماكدونل دوغلاس»، جميع مشغّلي هذه الطائرات بوقف استخدامها حالياً.

وأصدرت هيئة الطيران الفيدرالية المنظِّمة للملاحة الجوية في الولايات المتحدة، توجيهاً طارئاً، السبت الماضي «يحظر أي رحلات إضافية إلى حين فحص الطائرة وتنفيذ كل الإجراءات التصحيحية».

ويطال التوجيه طرازي «11-MD»، و«MD-11F»، بحسب الهيئة التي قالت إنه يأتي «نتيجة حادثة انفصل خلالها المحرك الأيسر، عن الطائرة أثناء الإقلاع»، وقد خلصت إلى أن «هذا الوضع غير الآمن يرجح أنه قائم أو قد يحصل في منتجات أخرى من طراز التصميم ذاته».

وأعلنت شركة «يو بي إس»، الجمعة الماضية، تعليق استخدام طائرات «11-MD» التي تُشكّل نحو 9% من أسطولها.

وأوضحت: «حرصاً على السلامة، قرّرنا إيقاف أسطول طائرات (11-MD) موقتاً، اتخذنا هذا القرار بشكل استباقي بناء على توصية الشركة المصنعة للطائرة».

بدورها أعلنت «فيديكس» أنها علّقت استخدام 28 طائرة «11-MD» من ضمن أسطولها الإجمالي الذي يضم نحو 700 طائرة.

وكانت «بوينغ»، التي استحوذت على الصانع «ماكودنل دوغلاس» في عام 1997، أكدت أنها «أوصت الشركات الثلاث المشغّلة لطراز (11-MD) للشحن، بتعليق الرحلات إلى حين إجراء تحليل هندسي إضافي».

والشركة الثالثة التي تستخدم هذا الطراز هي «وسترن غلوبال إيرلاينز».

وكادت الطائرة المحمّلة بنحو 38 ألف غالون من الوقود (ما يعادل نحو 900 برميل من النفط) في رحلة طويلة إلى هاواي، أن تصطدم بمصنع رئيس لتجميع سيارات «فورد»، يعمل فيه نحو 3000 شخص.

وأظهرت لقطات جوية لموقع السقوط أثراً طويلاً من الحطام، بينما كان رجال الإطفاء يرشّون الماء لإخماد النيران وسط الدخان.

وأعلن العضو في المجلس الوطني لسلامة النقل الأميركي (NTSB)، تود إنمان، العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة، أي مسجّل بيانات الرحلة ومسجّل صوت قمرة القيادة، وسيُرسلان إلى واشنطن للتحليل.

وارتفعت حصيلة القتلى إلى 14 بعد العثور على جثة إضافية في الموقع، بحسب ما أعلن حاكم ولاية كنتاكي، أندي بيشير، وكتب عبر إكس: «رجاء صلّوا لهذه العائلات، للسكان في لويفيل وجميع من تأثّروا بهذه الحادثة الرهيبة».

وهذا العدد من الضحايا هو الأكبر في تاريخ شركة «يو بي إس» التي يقع مركزها الرئيس في «وورلدبورت» في «لويفيل»، حيث توظف آلاف الأشخاص.

والطائرة، وفق المجلس الوطني لسلامة النقل، مصنّعة في عام 1991 وتم تعديلها لاستخدامها لأغراض الشحن.