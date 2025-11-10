اليابان تصدر تحذيراً من «تسونامي» لمقاطعة إيواتي

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن البلاد أصدرت تحذيراً من أمواج مد عاتية (تسونامي) لمقاطعة إيواتي بشمال البلاد، أمس، وحثت السكان على الابتعاد عن المناطق الساحلية.

وأضافت الهيئة أنه تم رصد موجة تسونامي على بعد 70 كيلومتراً قبالة ساحل مقاطعة إيواتي، ومن المتوقع أن تصل إلى الشريط الساحلي المطل على المحيط الهادي قريباً، وأضافت أنه من المتوقع أن يبلغ ارتفاع الموجة نحو متر.

وأظهر نظام التحذير من أمواج تسونامي في الولايات المتحدة أن زلزالاً قوته 6.26 درجات وقع في وقت سابق، أمس، قبالة الساحل الشرقي لجزيرة هونشو، أكبر جزر اليابان، التي تضم مقاطعة إيواتي.