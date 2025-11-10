ضربات أوكرانية تقطع الكهرباء عن أكثر من 20 ألف شخص في روسيا

أعلنت السلطات المحلية الروسية، أمس، أن ضربات أوكرانية، استهدفت منشآت للطاقة، تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 20 ألف شخص في مناطق حدودية عدة.

وأوضح حاكم منطقة «بيلغورود»، فياتشيسلاف غلادكوف، أن «شبكات الكهرباء والتدفئة تعرّضت لأضرار جسيمة» في مدينة «بيلغورود»، عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه.

وأضاف على «تليغرام» أن «شوارع عدة تواجه مشكلات في التيار الكهربائي، وأكثر من 20 ألف ساكن بلا كهرباء».

وفي منطقة «كورسك» بغرب البلاد، أعلن الحاكم، ألكسندر خنشتاين، أن «حريقاً اندلع في محطة للطاقة في قرية كورينيفو»، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 10 بلدات.

وفي الجنوب، أشار حاكم منطقة «فورونيج»، ألكسندر غوسيف، إلى اندلاع حريق في منشأة للتدفئة.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها أسقطت 44 طائرة مسيرة فوق منطقة «بريانسك» الحدودية.

يأتي ذلك غداة ضربات روسية استهدفت منشآت للطاقة في أوكرانيا، ما اضطر السلطات الأوكرانية إلى العمل لإعادة التيار الكهربائي والتدفئة، بعدما أعلنت الشركة الوطنية للطاقة أن قدرتها الإنتاجية تراجعت إلى «الصفر»، أمس، وتسببت تلك الهجمات في أضرار كبيرة بمحطات الطاقة الأوكرانية، وأدت إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل، وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت 69 طائرة مسيّرة على منشآت الطاقة في أنحاء البلاد خلال الليل، مشيرة إلى أن الدفاعات الأوكرانية أسقطت 34 منها.

إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع في موسكو، أمس، إن القوات الروسية سيطرت على بلدة «ريبنه» في منطقة زابوريجيا الأوكرانية.

ولم تتمكن «رويترز» من التحقق من التقرير المتعلق بساحة المعركة.