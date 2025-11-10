رئيس لبنان: نحارب تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بلا تهاون

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، التزام بلاده الصارم بتطبيق الإجراءات الدولية المعتمدة لمنع تبييض الأموال وتهريبها واستخدامها في تمويل الإرهاب، مشددا على المعاقبة على الجرائم المالية مهما كان نوعها، وذلك خلال استقباله وفدا من وزارة الخزانة الأمريكية برئاسة نائب مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب، سيباستيان غوركا، في قصر بعبدا، مساء الأحد.

وأشار عون إلى أن هذا الالتزام يترجم عبر مجموعة من الخطوات التشريعية والتنظيمية، منها إقرار مجلس النواب قانون تعديل السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، إضافة إلى التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان المركزي في هذا الشأن.

وكشف أن الحكومة تعمل على إنجاز مشروع قانون "الفجوة المالية"، والذي يفترض أن يساهم في تنظيم الوضع المالي وتعزيز الشفافية.

وفي الجانب الأمني، أكد عون أن الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية يواصلون ملاحقة الخلايا الإرهابية وإحالة المتورطين إلى القضاء المختص، ما يسهم في حماية الاستقرار الداخلي في مختلف المناطق اللبنانية.