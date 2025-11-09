إسرائيل تتسلم عبر الصليب الأحمر رفات ضابط قتل في غزة عام 2014

أعلنت إسرائيل الأحد تسلمها عبر الصليب الأحمر رفاتا تقول حركة حماس إنه يعود للضابط الإسرائيلي هدار غولدن الذي قُتل في قطاع غزة في العام 2014.

ومن المتوقع أن يقوم خبراء الطب الشرعي في إسرائيل بفحص الرفات بعد تسلمه وتأكيد هويته.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "تسلمت إسرائيل، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نعش رهينة قُتل وتم تسليمه إلى الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك داخل قطاع غزة".

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة أعلنت في وقت سابق الأحد عزمها تسليم رفات غولدن.

وقالت كتائب القسام في بيان "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستقوم كتائب القسام بتسليم جثة الضابط هدار غولدن التي تم العثور عليها ظهر أمس (السبت) في مسار أحد الأنفاق بمخيم يبنا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر، سلمت حماس جميع الرهائن العشرين الأحياء المتبقين ممن كانوا محتجزين في غزة منذ هجوم الحركة على إسرائيل، مقابل الإفراج عن قرابة 2000 سجين ومعتقل فلسطيني في إسرائيل.

كما تضمن اتفاق وقف إطلاق النار إعادة رفات 28 رهينة إسرائيلية مقابل رفات 360 مسلحاً فلسطينياً. وتمت إعادة رفات 23 رهينة مقابل رفات 300 فلسطيني، لكن سلطات الصحة في غزة قالت إنه لم يتم تحديد هوياتهم جميعاً.