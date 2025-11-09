"ترامب نائماً".. البيت الأبيض يعلق: هجوم تقوده وسائل إعلام "فاشلة"

رد البيت الأبيض على الانتقادات، المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية لعديد وسائل الإعلام، تجاه صور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يُغمض عينيه خلال حضوره في المكتب البيضاوي، الأسبوع الماضي، حيث استغل معارضو الرئيس اللقطات لإثارة تساؤلات حول أداء ترامب في العمل.

واعتبر رد البيت الأبيض الهجوم على الرئيس يأتي من وسائل الإعلام الليبرالية "الفاشلة".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية لعديد وسائل الإعلام صور للرئيس دونالد ترامب، وهو يُغمض عينيه خلال حضوره في المكتب البيضاوي، الأسبوع الماضي، حيث استغل معارضو الرئيس اللقطات لإثارة تساؤلات حول أداء ترامب في العمل.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، في تصريح لشبكة "سي إن إن": "لم يكن الرئيس نائماً بل إنه تحدث طوال الوقت وأجاب عن كثير من أسئلة الصحافة خلال هذا الإعلان الذي يمثل انخفاضاً تاريخياً في أسعار دواءين يساعدان المواطنين الأمريكيين الذين يعانون من مرض السكري وأمراض القلب والسمنة وغيرها من الأمراض. سيوفر هذا الإعلان من الرئيس ترامب مبالغ طائلة وأرواحاً لا تحصى للأمريكيين، ومع ذلك تصر وسائل الإعلام الليبرالية الفاشلة على الترويج لرواية هراء بدلاً من تغطيتها".

كان ترامب يشارك في إعلانٍ يوم الخميس حول خفض أسعار أدوية إنقاص الوزن الشائعة، متحدثاً من خلف مكتبه إلى جانب مسؤولين آخرين، في لحظات، بدت عينا ترامب مُغمضتين، وفي لحظات أخرى بدا وكأنه يكافح لإبقائهما مفتوحتين، وفرك عينيه في بعض الأحيان.

وأثارت الصور انتقادات سريعة من معارضي ترامب. ونشر المكتب الصحافي لحاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، أحد أبرز معارضي الرئيس، صوراً من الحدث، متهكماً عليه، وفق ما أفاد تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ويظهر ترامب علناً بانتظام ويشارك في جلسات أسئلة وأجوبة مطولة مع الصحافيين. ويشيد مساعدوه وأعضاء حكومته بقوته وقدرته على التحمل، ويؤكدون تلقيهم مكالمات هاتفية أو رسائل منه على مدار الساعة.

وقبل يوم من حدث الخميس، سافر ترامب إلى ميامي لإلقاء خطاب اقتصادي استمر أكثر من ساعة، كما أنهى جولة شملت 3 دول في آسيا نهاية الشهر الماضي.