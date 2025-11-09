القاهرة تصدر بياًناً حول "أوضاع الجالية في مالي" بعد اختطاف 3 مصريين

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، أنها تتابع عن كثب التطورات الجارية وأوضاع الجالية في مالي، بعد اختطاف 3 مصريين على يد تنظيمات متشددة هناك.

وقالت الوزارة إنها "تؤكد على ضرورة الالتزام بتعليمات وقوانين السلطات المالية وحمل أوراق الثبوتية، والحد من التحركات وعدم السفر من العاصمة للمدن والأقاليم الأخرى، وتوخي الحذر اللازم عند أي تحرك في الوقت الراهن".

كما نشرت الوزارة أرقام هواتف للاتصال بها في حالة الطوارئ".

وكانت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة، أعلنت مسؤوليتها عن اختطاف 3 مصريين غربي مالي، وفقا لقنواتها الإعلامية.

وأعلنت الجماعة قبل أيام اختطاف مصريين اثنين، قبل أن تؤكد اختطاف الثالث على طريق سيغو باماكو شرقي العاصمة المالية.

وأكدت الجماعة في بيان نشرته عبر منصات التواصل التابعة لها، أن "الضحية الجديد رجل أعمال مصري يشتبه في تعاونه مع سلطات باماكو"، وطالبت بفدية قدرها 5 ملايين دولار لإطلاق سراح المختطفين الثلاثة معا.