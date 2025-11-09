الكرملين: بوتين لم يصدر أي تعليمات للبدء في إعداد التجارب النووية

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يصدر أي تعليمات للبدء في إعداد التجارب النووية، ويتعين أولا تقييم جدواها.

وقال بيسكوف "لم يصدر الرئيس أي أوامر ببدء الاستعدادات. أولا، علينا أن نفهم ما إذا كنا بحاجة إلى القيام بذلك. يجب أن يكون هذا قرارا جادا للغاية، ومبررا، ومدروسا بعناية. سيعمل خبراؤنا على ذلك الآن"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف أن "بوتين أكد مرارا وتكرارا أن روسيا ملتزمة بالتزاماتها بحظر التجارب النووية".

وأوضح بيسكوف أنه "إذا فعلت دولة أخرى ذلك "انتهكت دولة أخرى التزاماتها بحظر التجارب النووية"، فسيتعين علينا القيام بذلك من وجهة نظر الحفاظ على التكافؤ".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق أنه أمر بإجراء تجارب الأسلحة النووية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى التي يزعم أن لديها برامج ذات صلة.

وأكد المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن على روسيا الاستعداد في حال استئناف الولايات المتحدة التجارب النووية.