زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا قويا ضرب الساحل الشمالي للبلاد، وأصدرت تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".

وأضافت الهيئة أن الزلزال، الذي بلغت قوته الأولية 7ر6 درجة على مقياس ريختر، وقع قبالة سواحل مقاطعة إيواتي، على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر.

وأصدرت الهيئة تحذيرا من احتمال حدوث موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى متر واحد، على طول المنطقة الساحلية الشمالية.

