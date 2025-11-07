بريطانيا ترفع العقوبات عن الشرع والاتحاد الأوروبي يتعهد بالمثل

رفعت بريطانيا العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الجمعة بعد أن اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا مماثلا قبيل اجتماع الشرع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع المقبل، فيما أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيتخذ القرار نفسه.

وأعلنت بريطانيا في إشعار على موقع الحكومة الإلكتروني رفع العقوبات أيضا عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب.

وكان الاثنان خاضعين سابقا لعقوبات مالية استهدفت تنظيمي داعش والقاعدة.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إن قرار الأمم المتحدة سينعكس في الإجراءات التي سيتخذها التكتل.

ورفعت بريطانيا بعض العقوبات عن سورية في أبريل، بينما رفع الاتحاد الأوروبي عقوباته الاقتصادية في مايو، لكن القيود المتعلقة بالأسلحة والأمن لا تزال سارية.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية "نظل ملتزمين بدعم عملية انتقال سلمية وشاملة يقودها السوريون للمساعدة في بناء مستقبل أفضل لجميع السوريين".