مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير الداخلية

اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً يقضي برفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، في خطوة تسبق لقاءه المقرر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الإثنين المقبل.

وشمل القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة وجرى التصويت عليه الخميس، رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب أيضاً. وقد نال تأييد 14 عضواً في المجلس، بينما امتنعت الصين عن التصويت.

ورحب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، بالقرار معتبراً أنه "يشكل رسالة سياسية واضحة تؤكد أن سورية تدخل مرحلة جديدة من تاريخها".

وكانت واشنطن قد دعت خلال الأشهر الماضية إلى مراجعة نظام العقوبات المفروضة على سورية، معتبرة أن الأوضاع الإقليمية تستدعي مقاربة جديدة.

وفي السياق ذاته، أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن لقاء ترامب والشرع يأتي ضمن جهود الرئيس الأميركي لـ"تعزيز السلام العالمي"، موضحة أن القرار برفع العقوبات يعكس "رغبة واشنطن في إعطاء القيادة السورية الجديدة فرصة حقيقية للسلام".