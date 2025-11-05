الإغلاق الحكومي الأميركي يصبح الأطول في تاريخ البلاد مع دخوله يومه الـ36

دخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يومه الـ36 ليصبح الأطول في تاريخ البلاد مع تخطيه مدة شلل العام 2019 خلال ولاية دونالد ترامب الرئاسية الأولى.

ولم يتمكن الجمهوريون والديموقراطيون في الكونغرس منذ انتهاء الميزانية السابقة للدولة الفدرالية في الأول من أكتوبر، من التوصل إلى اتفاق يسمح بتخطي هذا الشلل الذي أدى إلى تجميد إعانات اجتماعية وأحال مئات آلاف الموظفين الحكوميين على البطالة التقنية وأثر على حركة الملاحة الجوية.