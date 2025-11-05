زهران ممداني يفوز برئاسة بلدية نيويورك

انتخب المرشح الديمقراطي زهران ممداني، المعارض الشرس للرئيس الأميركي دونالد ترامب، رئيسا لبلدية نيويورك .

وأصبح ممداني أول رئيس بلدية مسلم لأكبر مدينة في الولايات المتحدة في الأول من يناير.

وبفوزه هذا، يسطر ممداني اسمه في التاريخ كأول مسلم يتولى رئاسة بلدية نيويورك، وأول شخص من أصول جنوب آسيوية، وأول أفريقي يشغل هذا المنصب.

كما سيصبح أصغر رئيس بلدية للمدينة منذ أكثر من قرن عندما يتسلم مهامه في الأول من يناير

وهدد الرئيس ترامب، بوقف التمويل الاتحادي عن مدينة نيويورك، إذا فاز ممداني بمنصب العمدة في الانتخابات البلدية.

ووصف ترامب في منشور له على منصة تروث سوشيال ممداني بأنه "شيوعي"، قائلا إنه سيترك المدينة "بفرصة صفر للنجاح أو حتى البقاء".

وفي فرجينيا، فازت الديمقراطية المعتدلة أبيغيل سبانبرغر بسهولة بمنصب حاكم الولاية.