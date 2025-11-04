وفاة ديك تشيني مهندس الغزو الأمريكي للعراق

أعلنت عائلة نائب الرئيس الأمريكي الأسبق ديك تشيني صباح الثلاثاء وفاته عن عمر ناهز 84 عامًا. "بسبب مضاعفات الالتهاب الرئوي وأمراض القلب والأوعية الدموية"، حسبما قالت عائلته في بيان.

واشتهر تشيني بأنه المهندس الرئيسي للغزو الأمريكي للعراق بناء على افتراضات خاطئة.

وقالت عائلته في البيان: "كانت زوجته الحبيبة، لين، وابنتاه، ليز وماري، وأفراد آخرون من عائلته معه عند وفاته".