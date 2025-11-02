وزير الخارجية السوري: نريد شراكة قوية جداً مع أمريكا

جددت الحكومة السورية تأكيدها أنها لا تسعى إلى مشاكل مع دول الجوار أو الدول الغربية. وأوضح وزير الخارجية أسعد الشيباني في كلمة ألقاها خلال منتدى حوار المنامة في البحرين، اليوم الأحد، أن دمشق لا تريد أن تكون مركزاً للاستقطاب"، مضيفاً أنها تريد علاقة متوازنة مع الدول كافة، وشراكة قوية جداً مع أمريكا.

كما لفت إلى أن سورية تسعى لأن تكون على مسافة واحدة من جميع الدول، وأن تقيم علاقاتها على مبدأ التعاون والانفتاح. وقال الشيباني: "ونمد يدنا إلى الحلفاء والأصدقاء في المنطقة بما يعود بالنفع على الجميع"، وفق ما نقلت "الإخبارية السورية".

واعتبر أن "ما تفعله إسرائيل يقوض التجربة السورية الجديدة الفريدة"، مردفاً "نحاول التعامل بدبلوماسية مع الاستفزازات الإسرائيلية".