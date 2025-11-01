«الدفاع» الصينية تدعو واشنطن إلى تعزيز الثقة

أبلغ وزير الدفاع الصيني دونغ جون نظيره الأميركي بيت هيغسيث بضرورة أن يرسي البلدان «ثقة» متبادلة، وذلك خلال مباحثات أجرياها في ماليزيا أمس.

وأوردت وزارة الدفاع الصينية في بيان عن اللقاء، أن دونغ قال لهيغسيث، إن على الطرفين أن «يعززا الثقة ويبددا عدم اليقين»، داعياً إلى أن «يستكشف الجيشان السبيل الصحيح للتفاهم». جاء ذلك غداة قمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية.

وكان الوزيران التقيا على هامش اجتماع وزراء الدفاع من بلدان رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان» في كوالالمبور.