ترامب: لا أفكر في شن هجمات على فنزويلا

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أنه يدرس شن هجمات على فنزويلا حتى في ظل ورود أنباء تفيد بأن واشنطن ربما توسع حملتها لمكافحة المخدرات في منطقة البحر الكاريبي.

وعززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي خلال الأشهر القليلة الماضية من خلال نشر طائرات مقاتلة وسفن حربية وآلاف الجنود. ومن شأن وصول مجموعة حاملة الطائرات جيرالد فورد أن يعزز هذا الوجود بشكل ملحوظ خلال الأسابيع المقبلة.

وكان ترامب أشار في الأسابيع القليلة الماضية بشكل علني إلى أن إدارته ستنفذ هجمات على أهداف مرتبطة بالمخدرات داخل فنزويلا.

ولكن عندما سأله صحفيون اليوم الجمعة على متن الطائرة الرئاسية عن مدى صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن أنه يفكر في توجيه ضربات داخل فنزويلا، رد ترامب قائلا "لا".