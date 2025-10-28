نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بتنفيذ هجمات في غزة على الفور

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، الجيش بتنفيذ هجمات "قوية" في غزة على الفور.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بعزمها شن هجوم على قطاع غزة عقب حادث رفح الذي وقع مؤخراً.

كما أوضحت الهيئة أن القيادة الإسرائيلية قررت توسيع نطاق المنطقة التي تسيطر عليها داخل القطاع، في إطار ما وصفته بـ"إعادة الانتشار العسكري".

وأضافت هيئة البث أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري تنسيقاً مع الإدارة الأمريكية بشأن قرار توسيع السيطرة الإسرائيلية في غزة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة العمليات المرتقبة أو موعدها.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن حماس "انتهكت الاتفاق عبر تنفيذ هجوم على قواتنا".

استئناف الهجمات

وكان نتنياهو اتهم في وقت سابق اليوم، حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، متوعداً بالرد. وقال إن حماس سلمت بقايا "جثة رهينة تم بالفعل العثور على رفاته من قبل الجيش الإسرائيلي" سابقاً. وأكد أنه سيبحث مع المؤسسة الأمنية رد الحكومة على "انتهاكات" حماس، وفق تعبيره.