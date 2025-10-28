قرقاش: المسار السياسي هو الخيار الوحيد لإنهاء الحرب الأهلية في السودان

قال الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إن خسارة الجيش السوداني لمدينة الفاشر، بعد حصار طويل، تمثل محطة تستوجب التعقّل والواقعية، مؤكداً أن المسار السياسي هو الخيار الوحيد لإنهاء الحرب الأهلية.

وقال قرقاش في حسابه على منصة "إكس": "خسارة الجيش السوداني لمدينة الفاشر بعد حصار طويل تمثل محطة تستوجب التعقّل والواقعية، وإدراك أن المسار السياسي هو الخيار الوحيد لإنهاء الحرب الأهلية."

وتابع قرقاش: "بيان الرباعية وخريطة الطريق يشكّلان الإطار المدعوم دولياً لاستعادة الاستقرار، والوضع الإنساني الحرج لا يحتمل المزيد من التصعيد".