رئيسة وزراء اليابان تنوي ترشيح ترامب لجائزة نوبل

أفادت قناة «إن.تي.في» التلفزيونية، أمس، نقلا عن مصادر حكومية، بأن رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تستعد لترشيح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لجائزة نوبل للسلام، مشيرة إلى أنها تقوم بالترتيبات اللازمة لإبلاغه بنواياها.

ولقي الرئيس الأميركي، الاثنين، استقبالا حافلا في اليابان، المحطة الأحدث في جولة آسيوية تستمر خمسة أيام والتي يأمل أن تُتوج باتفاق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن هدنة في الحرب التجارية بين البلدين.

وأعلن ترامب، في أطول رحلة له إلى الخارج منذ توليه منصبه في يناير، عن إبرام صفقات مع أربع دول في جنوب شرق آسيا خلال المحطة الأولى في الجولة وهي ماليزيا، وسيختتم جولته في كوريا الجنوبية حيث سيلتقي مع شي يوم الخميس.