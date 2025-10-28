بكين تدعو إلى «الانتهاء» من الحروب التجارية

أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أمس، قيام «عالم متعدد الأطراف»، داعياً إلى «الانتهاء» من الحروب التجارية، قبل أيام قليلة من لقاء مرتقب بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب، والصيني شي جين بينغ.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان الخميس المقبل في كوريا الجنوبية، لمحاولة التوصل إلى اتفاق يضع حداً للحرب التجارية بين البلدين. ودعا وانغ خلال منتدى في بكين، إلى «الانتهاء من تسييس المسائل الاقتصادية والتجارية وشرذمة الأسواق العالمية بصورة مفتعلة، واستخدام الحروب التجارية ومعارك الرسوم الجمركية»، في إشارة واضحة إلى النهج الحمائي الذي يتبعه ترامب، على وقع رسوم مشدّدة يفرضها على دول العالم.