جدول أعمال مزدحم لترامب خلال جولته الآسيوية

بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب جولته الآسيوية في ماليزيا أمس، بحملة توقيعات، مكافئاً الجارتين المتخاصمتين كمبوديا وتايلاند باتفاقين تجاريين بعد مشاركته في التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بينهما، وأكد ثقته بالتوصل إلى اتفاق «عظيم» مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، عندما يلتقيه في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأبدى ترامب ثقة كبيرة قبل أيام من اجتماعه مع بينغ في كوريا الجنوبية، بهدف التوصل إلى اتفاق لإنهاء التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال الرئيس الأميركي للصحافيين في كوالالمبور: «أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق»، بعدما اختتم وزير الخزانة، سكوت بيسنت، ونائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفينغ، يومين من الاجتماعات. وأضاف: «سيكون عظيماً للصين، وعظيماً لنا».

وأكد بيسنت، أن المحادثات التي تسعى للتوصل إلى اتفاق لتجنب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر، «تمهد للقاء الرئيسين في إطار إيجابي جداً».

بدورها، أكدت الصين أنها توصلت إلى «توافق أولي» مع الولايات المتحدة لتسوية خلافاتهما التجارية.

وقال ممثل الصين للتجارة الدولية نائب وزير التجارة، لي شينغانغ، للصحافيين إن «الصين والولايات المتحدة بحثتا بصورة بناءة حلولاً مناسبة للمسائل التي تثير مخاوف الطرفين، وتوصلتا إلى توافق أولي».

وتصدر جدول أعمال ترامب في كوالالمبور على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا. ووصف ترامب، الهدنة التي ساعد في التوسط فيها بعد أعنف اشتباكات بين الجارتين منذ عقود، بأنها «خطوة كبيرة»، مضيفاً أنه أبرم أيضاً «اتفاقاً تجارياً كبيراً مع كمبوديا، واتفاقاً بالغ الأهمية حول المعادن النادرة مع تايلاند».

على صعيد آخر، أبدى الرئيس الأميركي قبل مغادرته واشنطن «انفتاحاً» على لقاء الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون في كوريا الجنوبية، ما سيشكل سابقة منذ لقائهما الأخير عام 2019.

ومن المقرر أيضاً أن يزور اليابان، في أول جولة له في آسيا منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير وسط موجة من التعرفات الجمركية والصفقات الدولية.

وتعد هذه أول زيارة يجريها ترامب كرئيس إلى ماليزيا، حيث واكبت مقاتلتان ماليزيتان من طراز «إف-18» طائرته الرئاسية لدى اقترابها من الهبوط.

ومدّت السجادة الحمراء له في مطار كوالالمبور، حيث استقبله رئيس الوزراء أنور إبراهيم، فيما أدت فرقة رقصة تراثية تفاعل معها ترامب بالابتسام والرقص.

وبعد استقباله بتشريفات كبرى، غادر الرئيس الأميركي مطار كوالالمبور في سيارته «الكاديلاك» المدرعة برفقة رئيس الوزراء الماليزي للتوجه إلى وسط المدينة.

وتجمعت مجموعة صغيرة من المتظاهرين يحملون لافتات كتب عليها «تخلصوا من ترامب» في موقع آخر من المدينة.

ووقّع ترامب وإبراهيم اتفاقاً تجارياً يعزز وصول الولايات المتحدة إلى المعادن النادرة.

وبموجب الاتفاق، تعهدت كوالالمبور «الامتناع عن حظر أو فرض حصص على صادرات المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة»، في حين وافقت واشنطن على فرض رسوم جمركية بنسبة 19% على السلع الماليزية.

كما تعهدت ماليزيا، تسريع تطوير قطاع المعادن النادرة بالتعاون مع شركات أميركية.

كما التقى ترامب في كوالالمبور، الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في ظل تحسن العلاقات مؤخراً بينهما بعد أشهر من التوتر.

وقال ترامب لدا سيلفا: «أعتقد أننا سنكون قادرين على التوصل إلى بعض الصفقات الجيدة».

وبعد ماليزيا، من المتوقع أن يصل ترامب إلى طوكيو اليوم (الاثنين)، حيث يلتقي في اليوم التالي رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة، ساناي تاكايشي.

وتمكنت اليابان من تجنب أعلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على دول في مختلف أنحاء العالم لإنهاء ما وصفه بالاختلالات التجارية التي تتيح «نهب الولايات المتحدة».

ومن المتوقع أن تكون كوريا الجنوبية المحطة الأبرز في الجولة، حيث سيلتقي ترامب الرئيس الصيني للمرة الأولى منذ عودته إلى البيت الأبيض.

ومن المقرر أن يصل ترامب إلى مدينة بوسان الساحلية الجنوبية الأربعاء قبل قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، وسيلتقي الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ.

وتترقب الأسواق العالمية التطورات الخميس، لمعرفة ما إذا كان الاجتماع مع شي يمكن أن يوقف الحرب التجارية التي أشعلتها رسوم ترامب الجمركية الشاملة، خاصة بعد النزاع الأخير بشأن القيود التي فرضتها بكين على صادرات المعادن النادرة.