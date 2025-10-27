اليابان والفلبين تتفقان على تعزيز التعاون الأمني

اتفقت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايشي، والرئيس الفلبيني، فيرديناند ماركوس الابن، أمس، على تعزيز التعاون بين الدولتين، بما في ذلك مجال الأمن.

واجتمع الزعيمان في كوالالمبور لنحو 20 دقيقة على هامش سلسلة من القمم المتعلقة برابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، حسب وكالة «جي.جي برس» اليابانية، أمس.

ومع حلول الذكرى الـ70 لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين اليابان والفلبين العام المقبل، دعا الرئيس الفلبيني تاكايشي، التي تولت منصبها يوم الثلاثاء الماضي، إلى زيارة بلاده خلال عام 2026. وقالت تاكايشي للصحافيين بعد الاجتماع: «ناقشنا القضايا التي تهمنا بشكل صريح».