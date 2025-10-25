ترامب: الإمارات والسعودية وقطر كان لها الثقل باتفاق غزة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت أن كلاً من الإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب دول عربية وإسلامية أخرى، كان لها دور مؤثر وثقل واضح في ما تم التوصل إليه بشأن الأوضاع في غزة.

وأوضح ترامب أن جهود إرساء الاستقرار في القطاع تُحرز تقدماً، مشيراً إلى أن قوة دولية ستُنشر قريباً هناك، وذلك عقب اجتماعه في الدوحة مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال توقفه للتزود بالوقود.

وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين إن «ما نريده هو سلام مستدام»، لافتاً إلى استعداد قطر للمشاركة في قوات حفظ السلام إذا دعت الحاجة، ومشيداً بدورها قائلاً إنها «حليف كبير ولاعب رئيسي في استقرار المنطقة».

وفي سياق آخر، أوضح ترامب أنه لا يعتزم عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الوقت الراهن، مؤكداً أنه «لن يلتقي به حتى يعتقد أن من الممكن التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا»، وأضاف للصحفيين في الدوحة: «يجب أن تعلموا أننا سنبرم اتفاقاً، ولن أضيع وقتي».