ترامب يعلن «إنهاء» المحادثات التجارية مع كندا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه سينهي فوراً كل المحادثات التجارية مع كندا، متهماً أوتاوا باستخدام أقوال للرئيس السابق رونالد ريغان بشكل محرّف في حملة إعلانية ضد الرسوم الجمركية.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال: «بناء على سلوكهم الفظيع، تُلغى كل المفاوضات التجارية مع كندا».

وأضاف: «أعلنت مؤسسة رونالد ريغان أن كندا استخدمت إعلاناً بشكل احتيالي وزائف يظهر فيه رونالد ريغان وهو يتحدث بشكل سلبي عن الرسوم الجمركية». يأتي هذا التحول المفاجئ في العلاقة بين الجارتين في أميركا الشمالية بعد نحو أسبوعين من زيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني للبيت الأبيض في مسعى منه لتخفيف الرسوم الجمركية الأميركية.