محادثات تجارية بين واشنطن وبكين في ماليزيا

تعقد الصين وأميركا محادثات تجارية جديدة في ماليزيا خلال الأيام المقبلة، على ما أفادت وزارة التجارة الصينية أمس. وقالت الوزارة في بيان: «طبقاً لما تم الاتفاق عليه بين الصين والولايات المتحدة، يقود نائب رئيس الوزراء، هي ليفنغ، وفداً إلى ماليزيا بين 24 و27 أكتوبر لإجراء مفاوضات اقتصادية وتجارية مع الولايات المتحدة».

وأضافت أنه خلال الاجتماع في ماليزيا «سيبحث الطرفان مسائل مهمة ترتبط بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وأميركا، عملاً بالتوافق الذي تم التوصل إليه خلال المحادثات السابقة بين الرئيسين هذه السنة».

وتستضيف ماليزيا قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا اعتباراً من الأحد المقبل في كوالالمبور.