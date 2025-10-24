حفيد آخر ملوك صربيا يتزوج طبيبة أسنان

أعلن رسمياً عن انفصال الأمير الصربي ألكسندر عن الإقامة مع العائلة الملكية الصربية السابقة، عقب زواجه من طبيبة الأسنان فيسنا جيليتش، في حفل زفاف فاخر أقامه الأمير في بلدة فيلامانريكي دي لا كونديسا بالقرب من مدينة إشبيلية الإسبانية، بحضور كبار أفراد العائلة الملكية وعدد من الشخصيات المرموقة.

ومنح حفيد آخر ملوك صربيا، البالغ من العمر 43 عاماً، زوجته الجديدة، اللقب الرسمي «صاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة فيسنا من صربيا».

وجاء في بيان صادر عن القصر الملكي: «نرحّب بانضمام صاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة فيسنا من صربيا إلى عائلة كارادجوردجيفيتش».

يذكر أن الأمير ألكسندر هو الابن الثالث لولي عهد يوغوسلافيا، الأمير ألكسندر الأب، رأس العائلة الملكية الصربية المنحلة، ووالدته الأميرة ماريا دا غلوريا.

وقد حضر كلا الوالدين حفل الزفاف في إشبيلية، حيث بدت عليهما علامات السعادة وهما يشاهدان ابنهما الأصغر يبدأ مرحلة جديدة من حياته.

واختيرت مدينة إشبيلية مكاناً لإقامة الحفل لرمزيتها الخاصة لدى العائلة، حيث إنها ليست فقط المدينة التي شهدت زفاف والدي الأمير ألكسندر قبل عقود، بل المكان الذي جرى فيه تعميد الأمير وشقيقه التوأم فيليب، ما أضفى طابعاً عاطفياً خاصاً على المناسبة.

أما من حيث الإطلالات، فقد تألقت العروس في الحفل بفستان أبيض طويل مطرّز بدقة، مزين بياقة عالية وأكمام قصيرة، مع طرحة فاخرة ضخمة، أضفت عليها مظهراً ملكياً كلاسيكياً.

وفي منشور مؤثر عبر حسابه الرسمي على منصة «إنستغرام»، عبّر ولي العهد الأمير ألكسندر الأب عن سعادته البالغة، قائلاً: «تعلن العائلة الملكية الصربية بسرور بالغ أن ابني الأصغر، صاحب السمو الملكي الأمير ألكسندر، وخطيبته الدكتورة فيسنا جيليتش، قد تزوجا، وبدآ رحلة حياتهما معاً». وأضاف: «بصفتي كبير العائلة الملكية، يسعدني أن أرحّب بزوجة ابني في عائلة كارادجوردجيفيتش، وأن أمنحها لقب صاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة فيسنا من صربيا». يشار إلى أن الأمير ألكسندر وشقيقه التوأم فيليب ولدا في ولاية فرجينيا الأميركية، من زواج والدهما الأمير ألكسندر من زوجته الأولى الأميرة ماريا. ونشأ التوأمان في لندن وكانتربري، حيث التحق ألكسندر بمدرسة الملك في كانتربري، قبل أن يحصل على درجة البكالوريوس في الاتصالات والإعلام من جامعة سان فرانسيسكو عام 2004. عن «ديلي ميل»

