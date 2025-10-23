بعد إعلان الإلغاء.. البيت الأبيض يفتح الباب مجددًا أمام لقاء بوتين وترامب

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم، أن اللقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب لا يزال ممكنا، لكن يجب أن يسفر عن نتيجة إيجابية ملموسة.

وقالت خلال إحاطة صحفية: "اجتماع الرئيسان لم يُستبعد تماما من جدول الأعمال. أعتقد أن الرئيس [ترامب] والإدارة [الأميركية] بأكملها يأملون في حدوثه يوما ما. ومع ذلك، نريد ضمان تحقيق نتائج إيجابية ملموسة منه، وأنه سيكون استخداما جيدا لوقت الرئيس".

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم، أنه ألغى لقاءه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الهنغارية بودابست.

وقال ترامب عن إلغاء لقائه مع بوتين خلال مؤتمر صحافي مع وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو في البيت الأبيض: "تكوّن لدي انطباع بأننا لن نصل إلى الهدف المرجو.. لكننا سنلتقي في المستقبل".

وجاء إعلان ترامب رغم تأكيد وزير خارجية هنغاريا أن اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب سيعقد، مشيرا إلى أن السؤال الوحيد بشأن القمة الروسية الأميركية هو متى؟.

وعقب محادثات في واشنطن مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قال وزير الخارجية بيتر سيارتو في مقابلة مع قناة التلفزيون الهنغارية "إم 1": "الأمبركيون لم يتخلوا عن قمة السلام، والسؤال الوحيد المتعلق بهذا الأمر هو توقيت القمة".

وأضاف: "قال روبيو بوضوح إنهم يرغبون في تنظيم هذه القمة، ولكن يجب أن تسفر عن نتائج حقيقية مشجعة للجميع ويمكن أن تجلب السلام المستدام على المدى الطويل إلى أوروبا الوسطى".

ومن جانبه، رجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، أن يتم تأجيل اللقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في بوادبست بعد تصريحات الأخير.