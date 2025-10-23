ترامب: إسرائيل ستخسر دعم واشنطن إذا ضمّت الضفة الغربية

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إسرائيل من أنها ستخسر دعم الولايات المتحدة في حال ضمّت الضفة الغربية، وذلك في مقابلة مع مجلة "تايم".

وردا على سؤال عما سيجري في حال ضمّت إسرائيل الضفة الغربية التي تحتلها، قال ترامب: "لن يحصل ذلك. لن يحصل لأنني قطعت عهدا للدول العربية. لا يمكن القيام بذلك الآن"، محذّرا من أن "إسرائيل ستخسر كل دعمها من الولايات المتحدة في حال حصل ذلك".