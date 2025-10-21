"الأمر يتطلب وقتاً".. الكرملين: بوتين وترامب لم يحددا جدولاً زمنيا للقائهما

أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، اليوم، بشأن التحضيرات للقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي دونالد ترامب، أن "العمل المقبل سيكون مليئًا بالتحديات"، مشيرًا إلى أن "العمل المنتظر سيكون صعبًا".

وقال بيسكوف للصحافيين، عندما سُئل عما إذا سيكون هناك اجتماع بين القادة الروس والأميركيين: "لم يذكر الرئيس ترامب ولا الرئيس بوتين، التواريخ الدقيقة. نحن بحاجة للتحضير ولإعداد جاد. لقد سمعتم بيانًا من الجانب الأميركي ومن جانبنا بأن الأمر قد يستغرق بعض الوقت".

وتابع: "الجو العام هو جو العمل. العمل الذي ينتظرنا سيكون صعبا".

وطلب الصحافيون التعليق على تصريح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، حول إعداد أعضاء الناتو الأوروبيين للحرب مع روسيا، فأجاب بيسكوف للصحافيين: "الأوروبيون، على العكس من ذلك، يحرضون بكل الطرق نظام كييف على مواصلة الحرب".

وتابع: "الآن، الأوروبيون ليسوا مؤيدين للسلام وليسوا قوة تسهم في إحلال السلام من خلال الاتصالات السياسية والدبلوماسية".

ووفقا له، فإنه من السابق لأوانه الحديث عن المشاركة المحتملة لقادة الاتحاد الأوروبي في القمة الروسية الأميركية في المجر، ولم تتم مناقشة تفاصيل الاجتماع بعد.

وقال بيسكوف، معلقًا على تقارير عن مناورات الناتو في بحر الشمال، إن "مناورات الناتو هي دائما في مركز اهتمام الجيش الروسي".

وأشار إلى أن "روسيا تتخذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بإعداد إمكاناتنا".

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، أن موسكو تتوقع أن توفر القمة الروسية الأميركية الجديدة فرصة للتحرك نحو تسوية سلمية للصراع الأوكراني.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول سبب موافقة بوتين على لقاء ترامب في بودابست: "يتمتع الرئيس ترامب بعلاقة دافئة إلى حد ما مع أوربان، ويتمتع الرئيس بوتين بعلاقة بناءة للغاية. وهذا، بالطبع، أسهم بشكل كبير في التفاهم الذي تم تطويره خلال المحادثة الهاتفية الأخيرة".