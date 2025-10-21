مترجم السلام!.. رئيس فنلندا: مستعد لأكون مترجماً بين ترامب وزيلينسكي

أعلن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب عن استعداده لأداء دور "المترجم" بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي.

وقال ستوب في تصريح لصحيفة "تايمز" البريطانية: "أرى دوري جيدا... ولذلك إذا كان بإمكاني أن أكون مفيدا في تسوية الأزمة الأوكرانية كمترجم بين زيلينسكي وترامب، فليكن هكذا، وهذا أمر رائع".

وأضاف قوله إن "إمكانية بعث الرسائل والاتصال بالرئيس الأمبركي مفيدة، ولكن يجب أن أبدي حذري، لأن ذلك قد ينتهي يوما ما".

ويأتي ذلك على خلفية لقاء الرئيس ترامب مع زيلينسكي في البيت الأبيض، يوم الجمعة، الذي أفادت وسائل الإعلام بأنه جرى في أجواء متوترة.