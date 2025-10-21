ترامب يدعو إلى وقف القتال في أوكرانيا وتقسيم «دونباس»

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن رأيه في أن أوكرانيا وروسيا عليهما تجميد خط المواجهة وإنهاء الصراع، وهو ما سيشمل تقسيم منطقة دونباس الواقعة شرق أوكرانيا نتيجة لذلك.

وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، أثناء عودته من فلوريدا إلى واشنطن الليلة قبل الماضية: «نعتقد أن ما يجب عليهما فعله هو التوقف عند خطوط المواجهة التي هم عليها الآن.. والعودة إلى ديارهم، والتوقف عن قتل البشر والانتهاء من ذلك».

وبسؤاله عما إذا كان قد أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بضرورة التنازل عن دونباس لروسيا، أجاب ترامب: «لا. لم نناقش هذا الأمر مطلقاً».

وكانت صحيفة «فاينانشيال تايمز» نقلت عن مصادر لم تسمها، القول إن ترامب حث زيلينسكي خلال لقائهما في واشنطن الجمعة الماضي، على التخلي عن دونباس بالكامل من أجل إنهاء الحرب.

ومن شأن هذه الخطوة أن تسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتحقيق أحد أهم أهدافه في الحرب التي بدأها في فبراير 2022.

وقال ترامب إنه يعتقد أن روسيا قد «استولت» بالفعل على نحو 78% من الأراضي، مضيفاً أنه يريد توقفاً في ساحة المعركة، وأن الجانبين عليهما مناقشة التفاصيل في وقت لاحق.

وأضاف أن «التفاوض على الأمور الباقية في غاية الصعوبة». وبسؤاله عما يعتقد أنه يجب أن يتم فعله بمنطقة دونباس، قال ترامب: «فليتم تقسيمها كما هي.. إنها مقسمة الآن».

يُذكر أن عدد سكان منطقة دونباس الصناعية كان يبلغ نحو 6.5 ملايين نسمة، قبل عام 2014، وكانت مركزاً للصناعات الثقيلة في أوكرانيا، وهي غنية بالفحم والحديد.

والتنازل عن منطقتي دونيتسك ولوهانسك يعني حصول روسيا على أراضٍ من دون قتال، وهو ما لم تتمكن منه عسكرياً.

إلى ذلك، أبدى زيلينسكي استعداده للمشاركة في القمة المرتقبة بين ترامب وبوتين، في حال دُعي إليها.

وقال زيلينسكي في تصريحات للصحافيين نشرت أمس: «إذا دعيت إلى بودابست، إذا كانت دعوة وفق صيغة أن نجتمع ثلاثتنا، أو أن يلتقي الرئيس ترامب ببوتين وأن يلتقي الرئيس ترامب بي، عندها وفق صيغة أو أخرى، سنتفق».

وفي الوقت نفسه، أشار زيلينسكي أن كييف في حاجة إلى 25 نظام «باتريوت» للدفاع الجوي الأميركي الصنع لمواجهة الضربات الروسية، مؤكداً وجوب استخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل شرائها.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الليتواني كيستوتيس بودريس، إنه لا مكان للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أي عاصمة أوروبية، في إشارة إلى اجتماع محتمل في العاصمة المجرية بودابست بين بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف بودريس، قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ «المكان الوحيد لبوتين في أوروبا هو لاهاي، أمام المحكمة، وليس في أي من عواصمنا».

