إبعاد كبير مفاوضي الصين من منظمة التجارة

أُبعد كبير المفاوضين التجاريين للصين لي شينغانغ، من منصبه كممثل دائم لها في منظمة التجارة العالمية، بعد أيام من انتقادات وجّهها إليه وزير التجارة الأميركي سكوت بيسنت.

وأوردت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» قائمة تعيينات دبلوماسية جديدة، أُبعد لي بموجبها من منصبه كممثل لبلاده في منظمة التجارة.

وكان بيسنت قال لشبكة «سي إن بي سي» الأربعاء الماضي، إن لي هدد خلال زيارته واشنطن في أغسطس، بأن «الصين ستثير فوضى في النظام العالمي إذا مضت الولايات المتحدة قدماً في فرض رسوم الرسو على السفن الصينية»، معتبراً أن سلوكه كان «غير متزن بعض الشيء».