وزير العدل الفرنسي: سرقة متحف اللوفر تظهر فشلنا

قال وزير العدل الفرنسي، جيرار دارمانان، اليوم، إن "سرقة المجوهرات من متحف اللوفر، أعطت صورة سلبية للغاية عن فرنسا، والتي عكست وجود فشل في الأجهزة الأمنية".

وقال دارمانان، في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر": "هناك العديد من المتاحف في باريس، العديد من المتاحف في فرنسا، ذات قيم لا تُقدر بثمن".

وأضاف: "المؤكد أننا فشلنا"، مضيفا أن الشرطة الفرنسية ستعتقل مرتكبي الجريمة في نهاية المطاف.

ومن المقرر أن يعيد متحف اللوفر فتح أبوابه في باريس في الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي (07:00 بتوقيت غرينتش)، اليوم، بعد أن سرق لصوص مجوهرات لا تقدر بثمن من مجموعة نابليون والإمبراطورة أوجيني، ولكن سيتم إغلاق جزء من المعرض، وفقا لوسائل إعلام فرنسية.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية، أمس، أن لصوصا اقتحموا متحف اللوفر بباريس، وسرقوا 9 من أصل 23 قطعة مجوهرات معروضة، بما في ذلك دبابيس وقلائد وتيجان.

وصرحت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، لاحقا، بأن هناك نظريتين رئيسيتين تتعلقان بسرقة اللوفر، وهما أن المجوهرات ربما سُرقت بمقابل عمولة أو لأغراض غسل الأموال.