مبرِئا قادة «حماس».. ترامب: «بعض المتمردين» خرقوا وقف النار في غزة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" ما زال قائما، وذلك بعدما شنّت إسرائيل عشرات الغارات على أهداف لحماس متهمة إياها بمهاجمة قواتها.

وقال ترمب لصحافيين في الطائرة الرئاسية عندما سئل عما إذا كان وقف إطلاق النار ما زال قائما «نعم إنه كذلك» مشيرا إلى أن قيادة "حماس" لم تكن متورطة في أي خروق وألقى باللوم على "بعض المتمردين داخل الحركة".

وأضاف «لكن على أي حال، سيتم التعامل مع الأمر كما يجب. سيتم التعامل معه بحزم، لكن كما يجب».

وكان الجيش الإسرائيلي قال، في وقت سابق، إنه بدأ استئناف تطبيق وقف إطلاق النار في غزة بعد أن «انتهكته» حركة «حماس»؛ في إشارة إلى انتهاء الضربات على القطاع.

يأتي ذلك بعد أن قال الجيش إن مقاتلي «حماس» استهدفوا آليات هندسية تابعة للجيش في رفح بجنوب القطاع، وردت إسرائيل بشن غارات جوية وقصف مدفعي، في حين قالت «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لـ«حماس»، إنه لا علم لها بأي أحداث تجري في رفح.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في وقت سابق أمس إن الجيش تلقى أوامر «بالتحرك بقوة» ضد أهداف تابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة، محذراً من أن الحركة «ستدفع ثمناً باهظاً» عن كل إطلاق نار أو خرق لوقف إطلاق النار.

وأضاف كاتس: "(حماس) ستتعلم بالطريقة القاسية أن جيش الدفاع عازم على حماية جنوده ومنع أي أذى يصيبهم".

وتابع قائلاً إنه إذا لم تفهم "حماس" هذه الرسالة "فستزداد شدة ردود الفعل".

وطبقاً لمصدر عسكري، تم قصف أكثر من 20 هدفاً حتى الآن منذ الهجوم على رفح صباح أمس، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وكان الجيش الإسرائيلي قد اتهم في وقت سابق حركة "حماس" بانتهاك خطير لوقف إطلاق النار في غزة بتنفيذ العديد من الهجمات على القوات الإسرائيلية، حسب مسؤول عسكري إسرائيلي بارز.