الجيش التايلاندي ينفي إطلاق سراح أسرى كمبوديين

نفت القوات المسلحة الملكية التايلاندية والجيش الملكي التايلاندي التقارير التي تفيد بإطلاق سراح 18 أسير حرب كمبودياً، مؤكدين أن هذه الادعاءات غير صحيحة على الإطلاق.

وجاء هذا النفي في أعقاب تقارير لوسائل إعلام كمبودية نشرت مقابلة مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكمبودي، براك سوخون، أول من أمس، جاء فيها: «بموجب وثيقة اتفاق السلام بين كمبوديا وتايلاند المتوقع أن يوقعها رئيسا وزراء البلدين، وافق الجانب التايلاندي على إطلاق سراح 18 جندياً كمبودياً فور توقيع الاتفاق، خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) نهاية هذا الشهر».