ترامب يهدد: سننزع سلاح حماس إن لم تفعل

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهدد مجدداً بإمكانية نزع سلاح حركة حماس إن لم تتخلّ عنه.

ففي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، اليوم الأحد، قال ترامب عن نزع سلاح حماس: "إذا لم يفعلوا ما هو متوقع منهم سنقوم نحن بذلك".

وأضاف: "إنهم عنيفون جداً.. سنرى كيف ستسير الأمور"، في إشارة منه إلى الحركة.

رغم ذلك أشار إلى أنه لا موعد صارماً لنزع سلاح حماس.

أما عن نشر قوات أمريكية في قطاع غزة، فأكد الرئيس أنه لن يفعل، وبرر ذلك بأن لا حاجة لمثل هذه الخطوة.

أتت هذه التصريحات بينما لا يزال تبادل الاتهامات مستمراً بين إسرائيل وحركة حماس حول خرق اتفاق وقف النار في قطاع غزة، حيث توعدت تل أبيب بالتصعيد وطالبت السكان بالابتعاد عن الخط الأصفر.

كما أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي أن تل أبيب قد تستهدف الحركة بمزيد من الضربات رداً على ما وصفها "بانتهاكات" حماس لاتفاق وقف إطلاق النار اليوم الأحد.

في المقابل، ردت حركة حماس مؤكدة التزامها بالاتفاق، وشددت في بيان على تليغرام، الأحد، على أن الوسطاء أو الضامنين لم يقدموا أي دليل على اختراق وقع من جانب الحركة.