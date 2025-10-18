القاهرة تكثف اتصالاتها مع واشنطن وطهران و"الوكالة الدولية" لاستئناف المفاوضات النووية

أجرت مصر اتصالات موسعة مع كل من الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار الجهود الرامية إلى دعم التهدئة وخفض التصعيد، والبناء على الزخم الذي أعقب التوقيع على اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في التاسع من سبتمبر الماضي، بما يهيئ الأجواء لاستئناف المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن حسب بيان وزارة الخارجية المصرية اليوم.

وكانت وزارة الخارجية الايرانية أصدرت بيانا أعلنت فيه انتهاء العمل بالاتفاق النووي والقرار الأممي 2231 في هذا اليوم 18 أكتوبر 2025 ؛ ومطالبا إزالة الملف الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن الدولي لانتهاء صلاحية القرار.