توجيه اتهامات لجون بولتون مستشار ترامب السابق

أصبح مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال ولايته الأولى، جون بولتون، ثالث شخصية يستهدفها الملياردير الجمهوري ويُوجّه إليها القضاء اتهامات منذ عودته إلى البيت الأبيض، بحسب تقارير إعلامية محلية.

وأفادت وسائل إعلام أميركية عدة بأن هيئة محلفين في ولاية ماريلاند قرب واشنطن وجّهت اتهامات إلى بولتون البالغ من العمر 76 عاماً.

ولم تُعرف في الحال التهم التي وجهت إلى المستشار السابق، لكن وثائق المحكمة أشارت إلى أن توجيه الاتهام سبقه في أغسطس الماضي مداهمة لمنزل بولتون ومكتبه للاشتباه في انتهاكه قانون مكافحة التجسّس.