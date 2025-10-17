ترامب لزيلينسكي: بوتين يريد «إنهاء الحرب» في أوكرانيا

رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، أنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا، بينما اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ موسكو تسعى إلى مواصلة غزو بلاده.

وقال ترامب، خلال لقاء مع زيلينسكي في البيت الأبيض: «أعتقد أنّ الرئيس بوتين يريد إنهاء الحرب»، وذلك بعدما قال زيلينسكي إنّ الرئيس الروسي «ليس جاهزاً» للسلام.

وأكد زيلينسكي أن ترمب أصبح لديه الآن «الزخم» لوقف الصراع بين روسيا وأوكرانيا بعد التوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

ووصل زيلينسكي إلى البيت الأبيض، في وقت سابق اليوم، في زيارة تتسم بأهمية كبيرة، يُتوقع أن يدفع خلالها الرئيس الأميركي للموافقة على تزويده بصواريخ «توماهوك» طويلة المدى قادرة على استهداف العمق الروسي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويأتي هذا الاجتماع بعد يوم من إعلان ترامب المفاجئ عن قمة جديدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي لترامب إن «أوكرانيا بحاجة إلى صواريخ (توماهوك) ويمكننا أن نقدم لأميركا طائرات مسيرة». وقال ترمب إن أميركا مهتمة بالطائرات المسيرة الأوكرانية، وإنه سيتحدث مع زيلينسكي عن صواريخ «توماهوك»، لكنه يأمل ألا تحتاج أوكرانيا إلى هذه الصواريخ.

وأوضح ترامب للصحافيين: «نأمل ألا يحتاجوا لها. نأمل أن يكونوا قادرين على الخروج من الحرب بدون مجرد التفكير بصواريخ التوماهوك».