ماليزيا: ترامب سيحضر اتفاق السلام بين تايلاند وكمبوديا

قال وزير الخارجية الماليزي، محمد حسن، خلال مؤتمر صحافي، أمس، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيحضر مراسم توقيع اتفاق سلام بين تايلاند وكمبوديا، خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا، التي تعقد في كوالالمبور من 26 أكتوبر إلى 28 من الشهر ذاته.

وكان التوتر بين تايلاند وكمبوديا أفضى في يوليو الماضي إلى اشتباكات مسلحة، هي الأعنف منذ عقود، وأدت إلى مقتل أكثر من 40 شخصاً، ونزوح نحو 300 ألف آخرين.

واتفق الطرفان بوساطة من ترامب على وقف إطلاق نار، بعد اشتباكات استمرت خمسة أيام، لكنهما يتبادلان منذ ذلك الحين الاتهامات بخرق الهدنة.